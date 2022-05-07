Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай заявила, что вопрос о запрете украинских и российских флагов в Германии не стоял. Введены только временные ограничения, которые будут действовать два дня на территории мемориалов.

Франциска Гиффай добавила: “Это распоряжение не распространятся на дипломатов, на мероприятия, организованные посольствами. В том числе могут демонстрировать флаги ветераны войны”.

Таким заявлением бургомистр ответила на возмущение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника по поводу правил на акциях в Берлине 8 и 9 мая. Ранее стало известно, что власти Германии запретили демонстрацию украинских и российских флагов и знамен. Также распространяется запрет на ношение военной формы, исполнение военных песен. При этом Гиффай отметила, что из этих правил будет много исключений.