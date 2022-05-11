Богатейшие бизнесмены России продолжают оспаривать своё включение в санкционные списки западных стран после начала специальной военной операции на Украине. На этот раз в суд общей юрисдикции Евросоюза обратился миллиардер Алексей Мордашов. Ему принадлежит крупная горнодобывающая и энергетическая компания “Северсталь”.

О поданном иске сообщает агентство Bloomberg. Ссылаясь на представителей Мордашова, издание уточняет, что истец считает введение против него персональных санкций “нелегитимным и необоснованным”.

Агентство предполагает, что рассмотрение судебного иска затянется минимум на несколько лет. Кроме того, даже в случае его удовлетворения, совсем необязательно, что ограничения с Мордашова снимут. В пример Bloomberg приводит ситуацию вокруг бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына. Раннее они выиграли похожий суд, но санкции в их отношении действовать не перестали.

Персональные санкции против российских бизнесменов страны Запада начали вводить после 24 февраля. В санкционные листы Евросоюза, США и их партнёров попали предприниматели, которые по мнению властей западных стран, оказывают поддержку президенту Владимиру Путину. Ранее оспаривать персональные санкции против себя взялся бизнесмен Алишер Усманов.