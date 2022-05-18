ВКС РФ в рамках спецоперации на Украине минувшей ночью нанесли удары по ряду объектов военной инфраструктуры в Николаеве и Днепропетровске. Информация об этом подтверждается многочисленными постами в социальных сетях и мессенджерах от жителей этих населенных пунктов, передает портал «Русская весна».

Публикация фотографий и видеоматериалов с мест ударов на Украине находится под запретом, поэтому граждане выкладывают в Сеть кадры, не позволяющие осуществить даже минимальную привязку к местности. Однако известно, что цели, по которым проводились атаки российской авиации, успешно поражены.

Напомним, что ВС РФ продолжают уничтожение военной инфраструктуры Украины. В отдельных случаях удары наносятся также по тем гражданским объектам, которые активно используются Киевом для военных целей.