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Боевики ВСУ и националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые скрываются на металлургическом комбинате «Азовсталь», попали под удар российской авиации. Самолеты ВКС утюжат территорию завода крупнокалиберными бомбами, что уже привело к блокировке выхода из подземных коммуникаций.

Сообщается, что одна из бомб угодила точно в цех, через который боевики уходили под землю. Другая разнесла склад с остатками боеприпасов, которые начали взрываться и гореть.

На «Азовстали» предположительно находится около 250 боевиков. Они наотрез отказались сдаваться в плен, а объявляемый российскими войсками режим тишины используют исключительно в своих целях, меняя огневые точки и расставляя мины в тех проходах, которые используют российские бойцы.

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