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На выходных в Сеть просочилась информация о прибытии в населенный пункт Павлоград, что в Днепропетровской области, двух подразделений польской армии. Неизвестно, шла речь о наемниках либо полноценных батальонах ВС Польши, но упоминалось о наличии в распоряжении вновь прибывших боевиков артиллерийских установок и БТР.

Из Павлограда поляки скорее всего собирались двигаться на Краматорск и Славянск, либо на Марьинку. Но российские ВС не стали дожидаться, пока они тронутся в путь.

После получения необходимой разведывательной информации ВКС РФ нанесли мощный авиаудар по объектам, на которых базировались польские пришельцы. В Сети практически сразу появилось множество сообщений о взрывах, а также о черном дыме, поднимающемся над городом. Однако официальной информации о дальнейшей судьбе поляков и оружия, которое они привезли с собой, пока не поступало.

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