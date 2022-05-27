Случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру регистрируется всё меньше. Это значит, что пандемия идёт на спад, а к концу года и вовсе прекратится. Такое мнение высказал вирусолог профессор Анатолий Альтштейн.

В интервью изданию Ura.ru он добавил, что по последним данным небольшой всплеск заболеваемости был обнаружен в США, но он спал также быстро, как и начался. В остальном же по миру наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, сказал Альтштейн.

Специалист подчеркнул: это не значит, что ковид (болезнь, которую вызывает коронавирус), уйдёт совсем. Инфекция будет постоянно присутствовать в человеческой популяции, но станет сезонным заболеванием вроде гриппа или ОРВИ.

Альтштейн добавил, что гражданам из группы риска, в основном – пожилым людям, несмотря на спад заболеваемости следует всё же поберечься: внимательно следить за состоянием здоровья и проходить ревакцинацию. Последствия ковида для людей с ослабленным иммунитетом всё ещё могут быть очень серьёзными, вплоть до летальных исходов.