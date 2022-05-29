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Вечером 28 мая российские ВС нанесли ракетные удары по промышленной зоне населенного пункта Кривой Рог, что в Днепропетровской области. Целью атаки было одно из предприятий военно-промышленного комплекса, которое полностью уничтожено.

Факт нанесения удара подтвердил руководитель военной администрации Александр Вилкул. Он сообщил о нескольких мощных взрывах, в результате которого завод был практически полностью выведен из строя.

«Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен», – цитирует Вилкула портал «Русская весна».

Напомним, что основные события спецоперации ВС РФ сейчас сконцентрированы на Донбассе, но помимо этого, регулярно наносятся ракетные удары по объектам военной инфраструктуры на всей территории Украины.

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