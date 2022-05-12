Россия нанесла удар по объектам военной инфраструктуры под Одессой с применением непобедимого оружия. Об это в издании «1945» написал ветеран американской армии Брент Иствуд.

Он пояснил, что речь идет о гиперзвуковых ракетах «Кинжал», которым Киеву нечего противопоставить. Мало того, с этими боезарядами не способен справиться ни один существующий сегодня комплекс противоракетной обороны.

Иствуд, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, напомнил, что гиперзвуковые «Кинжалы» – это ракеты воздушного базирования, запускаемые с истребителей МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Они летят на скорости в 10 Махов и постоянно маневрируют во время полета, что исключает их перехват.

Вес боевой части «Кинжала» составляет около 500 килограммов, а дальность поражения целей достигает две тысячи километров. Поэтому ракеты способны достать до любого региона Украины и поразить любую цель.