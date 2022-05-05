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Россия не согласится на предложение украинских боевиков с «Азовстали» обменять мирных жителей на еду, считает ветеран российского спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. Он пояснил, что неонацисты хотят продолжать бесчинствовать на металлургическом комбинате, несмотря на ужасные и даже опасные условия в подземельях.

По словам Гончарова, запасы воды и пищи у боевиков постепенно заканчиваются, а тела погибших начинают распространять вокруг себя ужасный смрад. Нацисты игнорируют это и хотят получить еду в обмен на заложников из числа гражданского населения, хотя логичным выходом для них является сдача в плен.

Скорее всего они это делают, чтобы скрыть присутствие на комбинате офицеров НАТО. Ведь как только им придется выйти из подземных укрытий, весь мир узнает, кто именно воюет на стороне Украины. Президенту Зеленскому совершенно невыгодно это показывать, поэтому он и приказывает боевикам стоять до конца и не принимать решение сложить оружие.

“Их условия не выполнят. Почему они этого добиваются – скорее всего, подтвердится, что с ними там находятся наемники или действующие офицеры стран НАТО. Зеленский ни в коем случае не хочет показать, кто на самом деле за него воюет», – цитирует Гончарова портал News.ru.

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