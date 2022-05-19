Певица Вера Брежнева перестала заниматься творческой карьерой, а занялась разгрузкой фур с товарами в Польше для того, чтобы передать их украинским беженцам. Об этом артистка сама написала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Брежнева опубликовала рабочие фото со склада. Также на ее странице появилось видео, на котором исполнительница позирует в рабочей одежде грузчика без макияжа. На кадрах видно, как Брежнева распределяет продукты из фур.

Ранее появилась информация о том, что Вера Брежнева вместе со своим супругом Константином Меладзе покинула Россию. Супруги переехали жить в Италию, где у них есть собственная вилла. Общая площадь дома – около 300 квадратных метров. Его стоимость оценена в 53,7 миллиона рублей.