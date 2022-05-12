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Венгрия не намерена позволят транзит западного оружия через свою территорию, но готова выступить в качестве площадки для мирных переговоров с участием России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

«Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница стала местом поставок оружия. Мы не пошлем и не позволим транзит оружия через Венгрию», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства.

Он также напомнил, что организацию мирных переговоров ранее предлагал президенту России Владимиру Путину и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Напомним, что главу правительства Венгрии занесли на скандально известный украинский сайт «Миротворец». Его назвали «соучастником преступлений» и «участником актов гуманитарной агрессии» против Украины.

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