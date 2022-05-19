До 31 августа в России действует ограничение, которое предусматривает запрет на вывоз сахар за рубеж. Об этом пишут “Ведомости”. Издание в своей публикации приводит историю бизнесмена, который пожаловался на невозможность пересечь границу с Эстонией “даже с одним килограммом сахара”.

Федеральная таможенная служба подтвердила журналистам, что запрет вывоз сахара действительно существует. И действует он по соответствующему постановлению правительства страны с 14 марта по 31 августа. Впрочем, в отдельные государства сахар всё же можно вывозить. Запрет не распространяется на перевозку этого продукта в Белоруссию, ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию. Сахар можно вывозить и в страны Евразийского экономического союза, в которые кроме России и Белоруссии, входят Армения, Киргизия и Казахстан. Но в этом случае нужно специальное разрешение Минсельхоза.

В таможенном ведомстве также отметили, что “личное пользование сахаром” в списке исключений не значится. Значит, даже один килограмм продукта нельзя перевозить в другие страны, кроме вышеупомянутых.

В марте этого года в стране сложилась непростая ситуация с сахаром. Продукт начал исчезать с полок магазинов, а цены на него серьёзно увеличились. По словам специалистов, в этом виноваты ажиотажный спрос, а также недобросовестные действия некоторых поставщиков, которые попытались извлечь прибыль из ажиотажного спроса на этот продукт.