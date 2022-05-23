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Президент РФ Владимир Путин был заранее уверен, что если Запад начнет спорить с Россией, то хуже от этого станет только ему, заявил в интервью изданию «Царьград» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он также добавил, что российский лидер постоянно пользуется эффективными и работоспособными теориями. Западные же политики даже слова такого не знают. Они регулярно говорят исключительно о практике и скромно уходят от вопроса, как можно использовать практику без теории.

Известный эрудит также отметил непредсказуемость действий президента РФ:

«Я, например, давным-давно не пытаюсь предсказывать действия Владимира Путина, я только отмечаю в спорных обстоятельствах, что каждый раз, когда мне казалось, что Путин ошибся, дальнейший ход событий показывал, что ошибся я», – подчеркнул он.

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