Президент РФ Владимир Путин был заранее уверен, что если Запад начнет спорить с Россией, то хуже от этого станет только ему, заявил в интервью изданию «Царьград» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он также добавил, что российский лидер постоянно пользуется эффективными и работоспособными теориями. Западные же политики даже слова такого не знают. Они регулярно говорят исключительно о практике и скромно уходят от вопроса, как можно использовать практику без теории.

Известный эрудит также отметил непредсказуемость действий президента РФ: