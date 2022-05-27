Американский журналист издания MintPress News рассказал о главной проблеме Пентагона. Она заключается в том, что американцы не хотят вступать в ряды Вооруженных сил США. Из-за этого армия испытывает катастрофическую нехватку военных.

Автор публикации отметил: «Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего семь населения США имеют опыт военной службы) является тщательно скрываемой “ахиллесовой пятой” наших милитаристов».

Количество доступного личного состава ограничивается использованием военных сил, служащих по контракту. Это вызывает трудности Пентагона по реализации своих планов.

США в ходе конфликтов на Ближнем Востоке всеми путями пытались увеличить собственные силы. Для этого использовались методы продления контрактов. Но и это не смогло помочь победить в войнах в Ираке и Афганистане.