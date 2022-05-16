В зоне проведения российской спецоперации на Украине второй раз «засветилась» легендарная станция постановки помех СПР-2 «Ртуть-БМ», рассказал портал Avia.Pro.

На сайте появилось соответствующее фото и хотя его качество оставляет желать лучшего, опознать знаменитую российскую систему можно даже по контурам. Не исключено, что она будет активно использоваться для предотвращения ударов со стороны боевиков ВСУ.

СПР-2 «Ртуть-БМ» является одной из самых загадочных боевых систем, характеристики которой засекречены. Однако известно, что использование этого вида вооружений дает возможность обеспечить защиту от неуправляемых ракет, а также от обстрелов противника, применяющего реактивные системы залпового огня.

Портал Avia.Pro упоминает, что ранее на Украине уже была замечена станция постановки помех «Ртуть». Однако в тот раз речь шла о самой первой и морально устаревшей модификации, которая досталась ВСУ в наследство от СССР.