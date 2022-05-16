читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В зоне проведения российской спецоперации на Украине второй раз «засветилась» легендарная станция постановки помех СПР-2 «Ртуть-БМ», рассказал портал Avia.Pro.

На сайте появилось соответствующее фото и хотя его качество оставляет желать лучшего, опознать знаменитую российскую систему можно даже по контурам. Не исключено, что она будет активно использоваться для предотвращения ударов со стороны боевиков ВСУ.

СПР-2 «Ртуть-БМ» является одной из самых загадочных боевых систем, характеристики которой засекречены. Однако известно, что использование этого вида вооружений дает возможность обеспечить защиту от неуправляемых ракет, а также от обстрелов противника, применяющего реактивные системы залпового огня.

Портал Avia.Pro упоминает, что ранее на Украине уже была замечена станция постановки помех «Ртуть». Однако в тот раз речь шла о самой первой и морально устаревшей модификации, которая досталась ВСУ в наследство от СССР.

Вам может понравиться

Глава МИД Лавров: Запад будет биться с Россией до последнего украинца

Запад намерен до конца стоять за свои интересы в конфликте на Украине. Причем от этого выигрывают только Соединенные Штаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на 30-м Совете по внешней

Депутат крымского парламента ответил старой поговоркой на отказ Зеленского признавать Крым

13 мая президент Украины Зеленский в ходе своего очередного выступления заявил, что Киев не собирается признавать воссоединение Крыма с Россией. Это его высказывание прокомментировал первый вице-премьер крымского парламента Ефим Фикс.

ВС РФ заблокировали десятки выходов из подземных тоннелей комбината “Азовсталь”

ВС РФ и Народная милиция ДНР продолжают блокировать все выходы с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Одновременно с этим осуществляется зачистка завода, что позволяет исключить проникновение боевиков ВСУ и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – небольшая облачность, до 15 °C | Королев: погода, 16 мая – переменная облачность, до 11 °C | Подольск: погода, 16 мая – переменная облачность, до 7 °C | Армавир: погода, 16 мая – переменная облачность, до 10 °C |