Япония намерена усиленно искать альтернативные российским источники поставок нефти. Однако прямо сейчас отказаться от импорта “чёрного золота” из России не получится. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, Япония полностью поддерживает идею постепенно отказаться о российских энергоносителей. Хагиуда уточнил, что власти намерены придерживаться выбранного курса, даже если ситуация будет складываться не в пользу Японии.

Ранее о сокращении зависимости от российской нефти заявили страны-члены “Большой семёрки” (G7). Тогда премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что сплочённость и единство стран G7 важнее всего, намекая на то, что отказ от энергоносителей нанесёт удар по экономикам многих стран, которые поддерживают антироссийские санкции.