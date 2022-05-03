Исследователи японского Университета Мэйдзи в партнерстве с Kirin разработали технологию волновой электростимуляции, которая усиливает привычный соленый вкус пищи при диете с низким содержанием соли. Об этом сообщает официальный сайт Университета Мэйдзи. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Исследовательская группа под руководством профессора Ёсиаки Мияшита из Университета Мэйдзи в сотрудничестве с компанией-производителем напитков Kirin Holdings Co. Ltd разработала волновую форму электрической стимуляции и внедрила эту технологию в устройство в виде палочек для еды, которые улучшают вкус продуктов с низким содержанием соли. Эксперименты подтвердили, что использование этого устройства повышает воспринимаемую вкусовыми рецепторами соленость диеты с низким содержанием соли примерно в 1,5 раза.

Ежедневное потребление соли японцами составляет в среднем 10,9 г для взрослых мужчин и 9,3 г для взрослых женщин, что является чрезвычайно высоким показателем по сравнению со стандартом потребления соли, установленным ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения). Чрезмерное потребление соли, как правило, приводит к возникновению и обострению таких заболеваний, как гипертония и хроническая болезнь почек, и является серьезной социальной проблемой, связанной с «нездоровым» питанием, особенно для пожилых людей.

Достижение стандартов ВОЗ входит в задачи, поставленные Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии для профилактики заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни. В них указаны целевые показатели потребления соли – менее 8,0 г в день для взрослых мужчин и менее 7,0 г в день для взрослых женщин. Таким образом, текущее потребление соли должно быть уменьшено как минимум на 20%.

В целом считается, что для предотвращения обострения заболеваний, связанных с образом жизни, желательно ежедневное потребление на уровне менее 6,0 г. Но многие люди считают, что столь малосоленый вкус является препятствием для продолжения диеты с низким содержанием соли.

Исследовательская группа Университета Мэйдзи разработала технологию усиления вкуса с помощью слабой электростимуляции для решения такой проблемы. Устройство в форме палочек для еды, оснащенное этой технологией, было протестировано в ходе клинических испытаний на людях – группе из 36 мужчин и женщин (40-65 лет), которые фактически придерживались диеты с низким содержанием соли.

Для тестирования применялись образцы еды, имитирующие диету с низким содержанием соли (уменьшение на 30%), и контрольные образцы, имитирующие обычную пищу. После дегустации оценивалась интенсивности ощущаемой солености. По итогам эксперимента подтвердилось, что электронные палочки для еды дают интенсивность соленого вкуса, эквивалентную таковой у обычного образца пищи.

https://www.meiji.ac.jp/koho/press/6t5h7p00003fh8kv.html