Япония понимает позицию властей Финляндии и Швеции и их стремление как можно быстрее вступить в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

По словам политика, Токио понимает, что эти страны проанализировали и пересмотрели свою политику в отношении России из-за событий на Украине. Хирокадзу Мацуно отметил, что правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев высказал свое мнение по поводу вступления Финляндии в НАТО. Он отметил, что тогда России придется усиливать военную группировку на финской границе. Бондарев заявил: «В случае, если в Финляндии в непосредственной близости от нас будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает».