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Символы, намекающие на специальную военную операцию на Украине, вычищают из компьютерных игр. Издание Readovka обратило внимание, что в популярном симуляторе танковых сражений, игре World of Tanks, с одного из советских танков убрали литеру “V”.

Ранее буква была нанесена на одну из сторон башни танка “Объект 430У”. Но после патча, который вышел 3 мая, внешний вид некоторых единиц боевой техники слегка поменялся. Среди прочего с указанного танка исчезла “V”.

Латинские буквы V и Z с конца февраля стали символами специальной военной операции на Украине. Такие литеры наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации.

За World of Tanks в России отвечает компания Lesta Studio из Москвы. Ранее создатель популярной игры, компания Wargaming, заявила, что передаёт свой бизнес в России и Белоруссии сторонним студиям и покидает рынки этих стран.

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