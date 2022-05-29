Вероятность резкого глобального распространения обезьяньей оспы специалисты называют относительно невысоким, но не исключают, что ситуация может ухудшиться. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали “умеренным” риск распространения этой болезни по всей планете. Об этом говориться в соответствующем заявлении ВОЗ.

Основным критерием в оценке специалистов ВОЗ вероятности новой пандемии стали сообщения об инфицировании оспой обезьян сразу в нескольких районах Европы без особых на то причин. Условия в центральных и западных районах Африки, где распространена оспа обезьян, не похожи на европейские. Тем не менее заболевание распространяется, и это внушает определённые опасения, говорят в ВОЗ.

Впрочем, вводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, считают специалисты, пока преждевременно. От человека к человеку это заболевание передаётся при длительном контакте. И для разрыва цепочек заражения достаточно выявлять инфицированных и изолировать их на время протекания болезни.

Об распространении оспы обезьян в Европе заговорили в начале мая. Тогда было обнаружено несколько очагов инфекции. Зарегистрировано уже больше двух сотен заболевших. В основном, в Испании, Португалии и Великобритании.