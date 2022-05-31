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Депутаты фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины выразили недоверие уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram сообщила о том, что организован сбор подписей в поддержку этого решения.

Ранее Денисова сама говорила о том, что Верховная Рада отправит ее 31 мая в отставку. По ее словам, в Офисе Зеленского ей уже подготовил замену. А о сборе подписей против нее она узнала от спикера парламента.

Людмила Денисова находится на посту уполномоченного по правам человека на Украине с 2018 года. В марте к ней обращалась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая просила предотвратить пытки над российскими военнослужащими на Украине. Позже стало известно, что Москалькова получила ответ с отказом от соблюдения подобных договоренностей.

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