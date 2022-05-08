Сделать членов королевской семьи Великобритании ближе к простым людям решили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на собственные источники.

В первую очередь герцоги Кембриджские планируют избавиться от королевских титулов. Это будет означать, что к ним станут обращаться по именам, также это автоматически отменит традиционные поклоны и реверансы, которые делают при обращении к членам британской королевской семьи.

Кроме этого, по данным Mirror, принц Уильям и его супруга, ратуют за отмену установки металлических ограждений во время их встреч с подданными- такие меры должны приблизить монарших особ к людям.

Издание отмечает, что “модернизировать” монархию и отказаться от ряда традиций герцоги Кембриджские решили после турне по островам Карибского бассейна. Там во время их пребывания прошли акции протеста, которые устроили местные жители.