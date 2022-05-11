Выгода от притока трудовых ресурсов из Центральной Азии выше, чем негативные явления от него. Подход в сфере привлечения в страну мигрантов надо менять – предоставить доступ мигрантам к местному самоуправлению, а также ввести дополнительные налоговые льготы. Так считают в Институте госкорпорации ВЭБ.РФ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий доклад.

В то же время эксперты отмечают, что российское общество пока вряд ли готово предоставлять больше возможностей для мигрантов – мешают ксенофобия, проблемы с ассимиляцией мигрантов, неустроенность их проживания, криминальные явления и так далее.

Впрочем, по мнению специалистов из Института ВЭБ.РФ, чтобы негативные последствия привлечения мигрантов были нивелированы, нужно создавать для них комфортные условия для работы и проживания.

По мнению специалистов, трудовые мигранты в России незаменимы в ряде отраслей: например, в строительстве или ЖКХ.