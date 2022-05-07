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Власти Турции заявили, что запасов газа, находящихся в Чёрном море, хватит на покрытие мировых потребностей на 45 лет. Об этом сообщил экс-премьер Бинали Йылдырым.

Политик прокомментировал: «Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что освоение месторождения начнется уже в начале 2023 года. Страна намерена довести объемы добычи до 40 миллионов кубометров в сутки.

Турция сообщила об обнаружении в Чёрном море крупных запасов газа еще в прошлом году. Их оценили в более чем 400 миллиардов кубометров. Месторождение Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи. Сейчас Турция полностью зависит от импорта газа. Месторождение позволит сократить импорт на четверть.

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