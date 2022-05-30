На фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией всё больше стран смягчает антиковидные ограничения. Власти Турции объявили, что обязательное ношение медицинских масок остаётся только в больницах. До этого средства индивидуальной защиты необходимо было носить и в общественном транспорте. Однако эту норму отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Турции.

Основные ограничения, связанные с коронавирусом, турецкий Минздрав снял ещё в марте, уточнив, что дальнейшее смягчение возможно при условии, что число заражений будет менее 1 тысячи в сутки в течение трёх дней. Недавно это условие было выполнено.

Между тем представители Минздрава Турции отмечают, что совсем о медицинских масках забывать не стоит. При большом скоплении людей их рекомендуют всё же надевать, а обязательное ношении вновь могут ввести, если число инфицированных коронавирусом пойдёт в рост.