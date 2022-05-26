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Сразу семь военных кораблей выстроились в центральной части Черного моря в боевой порядок. Портал Avia.Pro сообщает об одном минном тральщике, четырех БДК и двух корветах.

Корветы, по мнению экспертов, уже выполняют какую-то боевую задачу, но какую именно, пока неизвестно из-за отсутствия официальной информации. Не исключено, что она заключается в прикрытии больших десантных кораблей, которые могут перевозить либо тяжелую технику и вооружение, либо личный состав.

Изначально эксперты предполагали, что корабли движутся к острову Змеиный, однако эти сведения пока не подтверждаются. В то же время в окрестностях острова появилось буксирное судно и плавучая платформа, оснащенная подъемным краном.

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