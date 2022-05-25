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Японская полиция столкнулась с первым случаем вандализма на фоне русофобии, рассказало издание Kyodo. Правоохранители задержали американца, который разбил рекламный стенд магазина «Красная площадь», реализующего российские товары.

Мотивы гражданина США пока не установлены, сообщают в полиции Токио. Также правоохранители отмечают, что ранее неизвестная жительница Канагавы в возрасте 20-30 лет прислала в магазин «Красная площадь» письмо с угрозами, однако до вандализма дело еще не доходило.

Напомним, что Япония в этом году не стала приглашать представителей России и Беларуси на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Хотя ранее и президент РФ Владимир Путин, и белорусские дипломаты постоянно присутствовали на этом мероприятии.

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