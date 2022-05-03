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Удар из гранатомета по российскому бронеавтомобилю «Тигр-М» не позволил боевикам ВСУ уничтожить боевую машину. Она легко перенесла эту атаку и сохранила жизнь бойцам, находившимся на тот момент в кабине, рассказал телеграм-канал «Тюменский щит».

Портал «Военное обозрение» отметил, что официальных данных об этой атаке пока не поступало, однако ничего удивительного в сообщении нет. Бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава и создан таким образом, чтобы обеспечивать защиту от таких вот ударов противника.

К другим функциям «Тигра» относятся выезды на патрулирование местности, проведение поисково-спасательных операций, прикрытие подразделений, которые осуществляют наступление и многое другое. Это универсальная и хорошо защищенная от любых ударов машина.

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