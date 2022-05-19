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Из нескольких стран Европы пришли сообщения о распространении редкой инфекции – обезьяньей оспы. Случаи заражения выявили в Испании, Великобритании и Португалии.

По данным испанских властей, оспу обезьян обнаружили у семи человек. Минздрав страны также сообщил, что подозрение на наличие заболевания есть ещё у более чем двадцати пациентов. Всего же в больницы с симптомами, характерными для обезьяньей оспы, обратилось до полусотни человек. Похожая ситуация отмечается ещё в нескольких странах Европы, пишет газета El País.

Оспа обезьян, как правило, встречается в Африке, в центральной и южной части континента. Причём в отдалённых от крупных центров населённых пунктах с влажными тропическими лесами. Коэффициент летальности у заболевания не очень большой: умирают от 1% до 10% инфицированных вирусом обезьяньей оспы, причём более высокой смертности подвержены люди в молодом возрасте.

В основном, вирус передаётся от животных. Распространение среди людей не такое интенсивное, говорят специалисты. Тем не менее эксперты проведут исследования в части того, как оспа обезьян попала в европейские страны и распространилась среди населения нескольких государств.

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