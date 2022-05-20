Сразу четыре военных корабля, движущихся к берегам Украины, замечены в Черном море. Они хорошо видны на фото со спутников. Кроме того, жители Крыма подтверждают, что предположительно фрегат ВМФ РФ, два БДК и один неидентифицированный корабль отправились в западную часть акватории, пишет портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что не могут ничего сообщить о задачах этих судов. Большие десантные корабли обычно применяются для перевозки личного состава либо техники и вооружения. Ракетный фрегат, скорее всего, выступает в качестве прикрытия для них.

Официальной информации по поводу выхода кораблей в море пока не поступало. По предположениям аналитиков, они могут направляться к острову Змеиный, который в настоящий момент остается под контролем ВС РФ.