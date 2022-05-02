Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Китаю. Власти КНР в ответ на это вводят всё больше ограничительных мер. С 29 апреля в столице страны Пекине закрыты все государственные школы.

Причиной стала вспышка коронавируса в учебных заведениях. За день до введения ограничений в Пекине было зафиксировано более полусотни новых случаев заражения, при этом большая их часть – в детских садах и школах.

Когда учащиеся вновь сядут за парты и будут ли пока обучаться на “дистанте”, не сообщается.

Ранее власти КНР закрыли для посещения в Пекине кинотеатры, торговые центры и спортивные залы. Были оцеплены несколько кварталов, в которых зафиксировали вспышки коронавируса.

В сообщениях СМИ отмечается, что пока власти столицы не готовы вводить тотальный локдаун – сказался опыт многомиллионного Шанхая. Там во время карантина люди оказались запертыми в квартирах на целый месяц.