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8 мая в США представили очередной пакет антироссийских санкций. В числе прочего в него вошли ограничения на предоставление консалтинговых и аудиторских услуг американскими компаниями российским контрагентам.

Новые сделки в области консалтинга и финансового аудита санкции запрещают заключать. Параллельно с этим устанавливаются предельные сроки завершения уже действующих контрактов. В области консалтинга они должны прекратиться 7 июля, в области аудита – 20 августа. До этого времени американские компании могут вести дела с российскими по специальной лицензии Министерства финансов США.

Кроме этого, в новый пакет антироссийских санкций власти Соединённых Штатов включили ограничения на сотрудничество с телеканалами, которые контролирует государство, а также запрет на поставку в Россию некоторых видов промышленных товаров.

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