В США скоро можно ожидать резкого скачка инфляции. Такой прогноз дал руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев в интервью с агентством «Прайм».

По словам эксперта, цены во всем мире стали расти еще с начала пандемии. Это было связано с нарушением логистических цепочек. Этот год стал для мира еще более сложным.

Антон Лосев подчеркнул, что сегодняшняя экономическая конъюнктура в мире является неизбежным трендом запуска цифровых национальных валют. Это стало проверкой на прочность для мировой финансовой системы, прежде всего для стабильности доллара.

Эксперт отмечает, что Федеральный резерв не способен поддержать экономики государств и устойчивость доллара через увеличение ставок. Поэтому приходится наращивать внешний долг и денежную массу.

За этим следует раздача денег населению, что влечет за собой еще больший темп роста цен.