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В Америке нашли способ, как установить контроль над императорскими пингвинами Антарктиды. Речь идет о виде пингвинов Aptenodytes forsteri. Их колония насчитывает около 20 000 особей.

Система наблюдения за пингвинами была разработана учеными института Вудс-Хоул. Главная проблема наблюдения заключалась в том, что животные очень боятся людей.

Поэтому специалисты разработали робота-шпиона, который передвигается с помощью четырех колес.

Управление роботом осуществляется дистанционно. Это облегчает процесс слежки. При этом пингвины чувствуют себе комфортно, они не испытывают стресс.

Ученые отмечают важное преимущество слежения за императорскими пингвинами. Оно заключается в том, что у них нет хищников в Антарктиде. Это позволяет детально изучить, какие природные изменения влияют на жизнь животных.

Специалисты планирую продолжить работу над роботом, чтобы улучшить его в плане сбора количественных данных.

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