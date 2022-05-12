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Над северной частью Соединенных Штатов взмыли в небо одновременно шесть самолетов Судного дня, рассказал портал Avia.Pro, ссылаясь на мониторинговые ресурсы. Авторы отметили, что вместе с этим существенно повысилась активность стратегических ракетоносцев B-52.

Пентагон не предоставил какой-либо официальной информации по этому поводу. Эксперты предположили, что речь идет об учениях ядерных силы, на которых отрабатывается взаимодействие самолетов Судного дня и стратегической авиации. Также не исключено, что к маневрам были привлечены и подводные ракетоносцы ВМС США.

Российская сторона не прокомментировала повышенную активность стратегических бомбардировщиков, однако можно предположить, что она внимательно отслеживала тренировку ядерных сил Соединенных Штатов на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

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