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В Соединённых Штатах начались клинические испытания препарата, который может оказаться прорывным в лечении онкологических заболеваний. Одному из пациентов с раковой опухолью ввели в организм специальное вещество, которое в теории должно уничтожить злокачественное образование. Об этом пишет журнал Science Alert.

В статье сообщается, что препарат Vaxinia, который ввели пациенту, – это модифицированный вирус оспы. Он проникает в организм и размножается в клетках. Со временем препарат “настраивает” иммунную система так, что она начинает самостоятельно уничтожать раковые клетки.

В экспериментах на животных препарат уже показал свою эффективность: он уменьшал размеры опухолей в разных внутренних органах подопытных мышей. Чтобы определить, насколько безопасно использовать Vaxinia для людей и в каких количествах, должны пройти клинические испытания препарата.

Уточняется, что в них примут участие 100 взрослых пациентов с метастазами или большими опухолями. По словам учёных, разработавших препарат, на клинические испытания уйдёт несколько лет. Планируется, что их завершат к 2025 году.

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