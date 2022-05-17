Санкции в отношении Кубы слабеют. Госдеп отменил ряд ограничений для этого островного государства у границ США.

В частности, американские власти сняли ограничение в 1 тысячу долларов в квартал с денежных переводов – теперь на Кубу можно отправлять неограниченную сумму. Такие меры приняли для того, чтобы кубинцы из США могли поддержать свои семьи, а предприниматели могли расширить бизнес.

Кроме того, Госдепартамент разрешил частному бизнесу Кубы доступ к американским интернет-ресурсам, приложениям и платформам для электронной торговли. Ограничение на ведение бизнеса с независимыми кубинскими предпринимателями тоже снято – это открывает доступ более широкому взаимодействую частного сектора Кубы с США. К примеру, предприниматели получили доступ к микрофинансированию и обучению.

В плане миграционной политики власти США пока только заявили о намерении предоставить гражданам Кубы больше миграционных виз. По мнению авторов инициативы, это позволит воссоединиться большому числу кубинских семей.

Последний раз санкции в отношении Кубы США вводило в 2021 году на фоне очередных протестов в островном государстве.