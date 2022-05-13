В США позаботились о том, чтобы оральный секс был безопасным. С этой целью были придуманы специальный латексные трусики. Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило их использование. Подробности сообщаются в издании The New York Times.

Врачи предупреждают, что при оральном сексе повышается риск передачи инфекций. Ранее в США использовались специальные салфетки, которые нужно было придерживать руками. Но они не пользовались большой популярностью. После этого были придуманы одноразовые латексные трусики.

Производители уверяют, что изделие, толщина которого такая же, как и у презерватива, может использоваться не только для защиты от инфекций, но и от травмирования кожи гениталий. Трусики можно будет применять и в то случае, если женщина испытывает смущение при полном обнажении. Сейчас модель выпускается только в черном цвете, но уже в ближайшее время появится прозрачная.