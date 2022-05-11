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Известный американский портал «1945» опубликовал статью о китайском истребителе J-20 и обвинил его разработчиков в воровстве технологий, использованных в F-35. Сообщается, что хакеры из КНР якобы взломали ресурс компании-подрядчика из Австралии и таким образом получили необходимые технологические решения.

В качестве доказательства журналисты портала продемонстрировали схожесть электрооптических систем наведения у китайского и американского истребителей. Все дело в том, что до США никто еще не использовал в подобном оборудовании инфракрасные датчики.

Стоит отметить, что примерно четыре года назад еще одно американское издание Task & Purpose заявляло, что J-20 построен на базе советского самолета Як-141, в котором были реализованы технологии вертикального взлета и посадки.

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