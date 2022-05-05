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Глава Русской православной церкви может попасть под персональные санкции США. Такую возможность не исключила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, она отметила, что никто не застрахован от попадания в санкционные списки. Но от прямого ответа будет ли в них включён патриарх Московский и всея Руси Кирилл Псаки уклонилась, заявив, что в Белом доме сейчас “изучают варианты” на этот счёт.

Санкции против патриарха может ввести и Евросоюз. Поводом стало соответствующее обращение Литвы. Власти страны заявили, что Кирилл занимается “не пастырской работой, а гублением душ”.

Ранее папа римский Франциск рассказал, что 3 мая говорил с патриархом по видеосвязи. Со слов главы католической церкви, Кирилл 20 минут зачитывал ему “по бумажке” доводы, которые обосновывают специальную военную операцию на Украине.

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