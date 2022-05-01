Большинство граждан Словакии против того, чтобы страна отказалась от импорта российских нефти и газа. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провело агентство Fokus.

По данным социологического исследования, против отказа от российских энергоносителей выступили 62 процента опрошенных. Четверть респондентов высказалась за то, чтобы от нефти и газа из России Словакия всё же отказалась. Но делала это постепенно, на протяжении нескольких лет. А меньше 10% и вовсе заявили, что стране стоило бы отказаться от российских энергоносителей уже в этом году. Причём ни тех, ни других не пугает перспектива, что отказ от нефти и газа приведёт к увеличению платы за услуги ЖКХ.

В опросе приняли участие более 1 тысячи совершеннолетних жителей Словакии разного социального статуса и образования.

Разговоры об отказе от российских нефти и газа в Европе идут на протяжении последних месяцев. По мнению специалистов, сокращение российских поставок энергоносителей Евросоюз может прописать в очередном, уже шестом по счёту, пакете антироссийских санкций.