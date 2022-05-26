Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Суворовский крест в швейцарских Альпах второй раз подвергся нападениям вандалов. В социальных сетях Швейцарии появились фото, свидетельствующие о том, что вандалы снова осквернили Суворовский крест.

Ранее памятник уже был облит желтой и синей краской, на нем разрисовали рисунки герба Украины. Местные жители очистили монумент. Но через несколько часов вандалы снова вернулись, растоптали принесенные свечи, раскидали цветы, возложенные к мемориалу.

25 мая власти кантона Ури, на территории которого находится памятник, заявили о том, что все расходы на очистку монумента Россия должна взять на себя.

Инцидент произошел 14 мая. Пятна краски были обнаружены полицейскими. Виновных так и не нашли. Посольство России в Швейцарии выразило протест в связи с осквернением мемориала. Ведомство потребовало устранить нанесенный ущерб, и наказать виновных.

Вам может понравиться

Польский профессор Сорока: Германии не нужен “успех” Киева из-за ее тесных связей с Россией

Германия не предпринимает шагов для серьезной помощи Украине, так как для нее “победа” Киева совершенно не выгодна. Такое заявление сделал польский профессор Павел Сорока, представляющий Университет Яна Кохановского. По словам

На территории “Азовстали” обнаружен морг с телами украинских боевиков

На территории “Азовстали” в Мариуполе, где скрывались украинские боевики, был обнаружен морг. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. Подробности передает “Московский комсомолец“. В своем Телеграм-канале Руденко написал, что морг

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон не ищет конфликта с Китаем и не хочет холодной войны

США не хотят развязывать холодную войну с Китаем либо вступать с ним в конфликт. Напротив, цель заключается в том, чтобы всего этого избежать, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен. Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |