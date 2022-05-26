Суворовский крест в швейцарских Альпах второй раз подвергся нападениям вандалов. В социальных сетях Швейцарии появились фото, свидетельствующие о том, что вандалы снова осквернили Суворовский крест.

Ранее памятник уже был облит желтой и синей краской, на нем разрисовали рисунки герба Украины. Местные жители очистили монумент. Но через несколько часов вандалы снова вернулись, растоптали принесенные свечи, раскидали цветы, возложенные к мемориалу.

25 мая власти кантона Ури, на территории которого находится памятник, заявили о том, что все расходы на очистку монумента Россия должна взять на себя.

Инцидент произошел 14 мая. Пятна краски были обнаружены полицейскими. Виновных так и не нашли. Посольство России в Швейцарии выразило протест в связи с осквернением мемориала. Ведомство потребовало устранить нанесенный ущерб, и наказать виновных.