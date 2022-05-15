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Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» опубликовал видеоподтверждение разгрома элитных украинских подразделений, в очередной раз попытавшихся захватить остров Змеиный. Об этом рассказал сайт телеканала “Звезда”.

Отмечается, что боевики успели высадиться на остров с катеров класса «Кентавр», однако их удача на этом закончилась. Грамотные действия войск РФ позволили вытеснить вражеский десант на самый край территории и спокойно его уничтожить.

Напомним, что это уже не первая атака Киева на остров Змеиный, завершившаяся крупными потерями. При этом командование ВСУ категорически отказывается увозить тела погибших десантников, списывая их, как пропавших без вести. В этот раз оно тоже не отреагировало на предложение беспрепятственно забрать павших бойцов.

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