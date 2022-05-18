Издание “Известия” опубликовало видео, которое продемонстрировало все возможности российского истребителя Су-30. На кадрах представлены моменты работы пилотов истребителя, который принимал участие в спецоперации.

Российские пилоты нанесли неожиданный удар ракетами воздух-земля. В результате бронированная техника ВСУ и склады с боеприпасы разлетелись на части.

Старший летчик истребителя рассказал: «Нанесение ударов строго по военным объектам. Задача строгая. Координаты, которые мы получаем, проверяем на земле. Сверяем с картой».

У истребителей Су-30 есть уникальная возможность наносить удары по вражеским воздушным суднам на расстоянии до 110-120 километров. Ему даже не нужно приближаться к своей цели. Успешно наносить атаки истребитель может как в дневное, так и в ночное время при любых погодных условиях.