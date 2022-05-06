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Российская реактивная система залпового огня «Смерч» уничтожила зенитно-ракетный комплекс С-300, принадлежавший ВСУ. В Сети появилась видеозапись этой эффектной атаки.

Все дело в том, что боезаряд РСЗО угодил точно по пусковой установке украинского ЗРК. Это спровоцировало детонацию ракетных боеприпасов и мощный взрыв. В результате которого от комплекса ПВО не осталось практически ничего.

Напомним, что РСЗО «Смерч» по точности сопоставимы с лучшими образцами артиллерийских орудий. Она отправляет боезаряды на расстояние до 20 километров и накрывает территорию площадью почти в 700 квадратных метров. Разработана система в СССР и принята на вооружение в 1987 году.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, направленная на демилитаризацию противника, а также прекращение геноцида на Донбассе со стороны киевского режима.

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