Портал «Военное дело» показал на видео, как воюют на территории Украины иностранные наемники. Американцы решили сразиться с российским БТР, но слишком долго и напряженно общались между собой, не решаясь выйти на огневую позицию.

В результате наемники все же договорились и один из них выстрелил по бронемашине из гранатомета. Сразу же после этого послышались ответные выстрелы и боевик мгновенно сменил позицию, убравшись с грунтовой дороги подальше.

Напомним, что ранее сообщалось о российском БТР, который после попадания по броне из немецкого гранатомета продолжил движение и заставил иностранных наемников пуститься в бегство. Им не помогло даже четыре выстрела по боевой машине из AT-4, так как остановить ее боевики так и не смогли.