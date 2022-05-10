Телеграм-канал WarGonzo показал на видео атаку российских ВКС на металлургический комбинат в Мариуполе.

На записи хорошо слышен звук самолета, который приближается к заводу. После этого раздается мощный взрыв и все исчезает в огромных клубах дыма.

Удары по «Азовстали» ВКС начали сразу же после того, как были закрыты гуманитарные коридоры. Боевики ВСУ и националистического батальона «Азов» (запрещен в России) отказались сдаваться в плен, поэтому вынудили ВС РФ начать масштабную атаку.

Ранее также сообщалось, что удар крупнокалиберной бомбы уничтожил выход из подземных коммуникаций «Азовстали», который находился в одном из цехов завода. Кроме того, сдетонировали остатки боеприпасов, которые хранились ближе к поверхности.