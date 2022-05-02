3 мая в Сербии перестают действовать любые коронавирусные ограничения, которые распространялись на граждан страны и иностранных туристов. Официальный Белград сообщил, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, что позволяет отменить антиковидные меры.

Телеканал РТС сообщил, что отмена ограничений не означает, что пандемия коронавируса закончилась. Власти приняли решение на основании актуальной информации об эпидемиологической ситуации и могут изменить его в любой момент, если будут наблюдаться вспышки заболеваемости Covid-19.

Напомним, что ранее облегчили жизнь туристам и власти Таиланда. Они разрешили путешественникам не проходить карантин по прибытию в страну. Однако для этого нужно за 72 часа до поездки загрузить в систему Thailand Pass результаты отрицательного ПЦР-теста.