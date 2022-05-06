Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экс-замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД по Рязанской области получил условный срок за предоставление «инсайдерской информации» за материальное вознаграждение.

Следственное управление СК по региону установило, что 23 августа прошлого года правоохранитель получил 20 тысяч рублей в качестве взятки, так как предупредил представителя одного из кафе в областном центре о намечающейся проверке миграционной службы. Высокопоставленный полицейский был задержан ФСБ с поличным.

Суд рассмотрел дело и приговорил бывшего правоохранителя к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 36 месяцев. Одновременно с этим было принято решение о прекращении уголовного преследования упомянутого выше представителя кафе. Основанием для этого стало деятельное раскаяние фигуранта.

Вам может понравиться

Появились доказательства вербовки поляков украинской разведкой

Российским спецслужбам удалось получить доказательства того, что Служба внешней разведки Украины вербовала граждан Польши для получения информации о молдавско-приднестровских политических отношениях и нахождении российских миротворцев на территории региона. Подробности передает

Российские пенсионеры в мае смогут получить прибавку в размере 5000 рублей

В мае этого года ряд российских пенсионеров смогут получить дополнительную надбавку к пенсии. Ее размер составляет 5 500 рублей. Речь идет о повышении выплаты тем гражданам, которые достигли 80-летнего возраста.

RusVesna: Опубликованы уникальные кадры реального боя российского спецназа

Портал «Русская весна» опубликовал уникальные кадры реальных боевых действий на Лиманском направлении. Именно здесь сейчас разворачивается одно из ключевых наступлений, направленное на полное освобождение Донбасса от украинских войск. На записи
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 6 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 6 мая – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 6 мая – переменная облачность, до 4 °C | Армавир: погода, 6 мая – небольшой дождь, до 10 °C |