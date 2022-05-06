Экс-замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД по Рязанской области получил условный срок за предоставление «инсайдерской информации» за материальное вознаграждение.

Следственное управление СК по региону установило, что 23 августа прошлого года правоохранитель получил 20 тысяч рублей в качестве взятки, так как предупредил представителя одного из кафе в областном центре о намечающейся проверке миграционной службы. Высокопоставленный полицейский был задержан ФСБ с поличным.

Суд рассмотрел дело и приговорил бывшего правоохранителя к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 36 месяцев. Одновременно с этим было принято решение о прекращении уголовного преследования упомянутого выше представителя кафе. Основанием для этого стало деятельное раскаяние фигуранта.