Киев продолжит попытки восстановить контроль над островом Змеиный, рассказали эксперты румынского издания Adevărul. Они пояснили, что владение этими территориями дает возможность отслеживать и при необходимости блокировать движение гражданских судов к югу Украины.

Но это не единственное преимущество острова, расположенного в нескольких десятках километрах от румынских границ. В территориальных водах этой страны, которые она получила через суд в Гааге в 2009 году, скрыты крупные месторождения газа. Именно поэтому не только Киев, но и Бухарест, а также ряд других европейских столиц внимательно наблюдают за событиями на Змеином.

Экс-глава службы разведки Румынии Костин Георгеску заявил, что если у Киева не получится восстановить контроль над островом и Россия продолжит удерживать эти территории, вся Европа начнет оказывать на нее еще большее давление. Все дело в том, что газа, который можно добывать вблизи Змеиного, хватит для избавления ЕС от зависимости от РФ.